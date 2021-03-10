اليوم السابع
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تنفيذ 60% من مشروع سحارة شبرا ملكان فى المحلة بتكلفة 5 ملايين جنيه.. صور

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:00 ص
تنفيذ 60% من مشروع سحارة شبرا ملكان فى المحلة بتكلفة 5 ملايين جنيه.. صور مشروع سحارة شبرا ملكان
الغربية عادل ضرة

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أكد المهندس أحمد زكى، مدير إدارة هندسة صرف شرق وغرب المحلة بمحافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من 60% من تنفيذ أعمال سحارة مصرف فرع شبرا ملكان، داخل قرية صفط تراب مركز المحلة، بتكلفة 5 ملايين جنيه لحل أزمة ارتفاع مناسيب المياه بمصرف فرع شبرا ملكان، لاستيعاب كميات المياه الواردة من محطات الصرف الصحى لقرى "صفط تراب والهياتم وعياش وشبرا ملكان.

وأضاف المهندس أحمد زكى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال إنشاء السحارة الجديدة بعد الترسية على إحدى شركات المقاولات لسرعة الانتهاء من المشروع للقضاء على مشكلة تراكم مياه الصرف الصحى التى تؤدى إلى غرق شوارع ومنازل قرى عياش وشبرا ملكان .

وأشار إلى أن ذلك يأتى تحت إشراف المهندس محمد الطباخ، مدير هندسة صرف غرب المحلة، والمهندسة إيمان الملاح، نظرا للانسداد المتكرر فى السحارة القديمة.

المشروع
المشروع

 

جانب من تنفيذ المشروع
جانب من تنفيذ المشروع

 

رفع المساحة
رفع المساحة

 

مشروع سحارة شبرا ملكان
مشروع سحارة شبرا ملكان

 


سحارة شبرا ملكان

المحلة

الغربية

حياة كريمة

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