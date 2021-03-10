اليوم السابع
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تفاصيل حادث انقلاب سيارة مواد كاوية بالفيوم.. ومصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:39 م
تفاصيل حادث انقلاب سيارة مواد كاوية بالفيوم.. ومصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام
الفيوم- رباب الجالى

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل مستشفى الفيوم العام، بعد مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بحروق فى حادث انقلاب سيارة محملة بمادة "الشبة" واصطدامها بسيارتين آخرتين، حيث وقع حادث التصادم بطريق أسيوط الغربى.
 

وقال الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، إن تلقى إشارة من إدارة طوارئ المديرية بوصول عدد من الحالات مصابة بحروق واختناق تم استدعاء الأطقم الطبية إلى جانب فريق الطوارئ بالمستشفى، وتم حجر الحالات بالمستشفى مصابين بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وتم التعامل مع الحالات الصعبة ونقلها إلى العناية الجراحية، وتم التعامل فى طوارئ الاستقبال الحالة العام لمعظم حالات مستقرة ما عدا 3 حالات موجودة بعناية الأطفال.

وأضاف أن الوفيات كانت بسبب الاختناق من المادة الكاوية، وأن 9 مصابين داخل المستشفى يتلقون الرعاية، موضحا أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم قام بزيارة الحالات بعد الحادث مباشرة، وأوصى بتقديم أعلى خدمة طبيبة للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمة الاجتماعية من قبل مسئولين التضامن الاجتماعى الذين تواجدوا فور الحادث داخل المستشفى لأخذ بيانات المتوفين والمصابين.

وأردف أن مستشفى الفيوم العام هى الوحيدة على مستوى المحافظة التى تستقبل أكبر عدد من الحالات، وتستقبل كل حوادث المحافظة من الطرق، والمستشفى بها 406 أسرة و40 سريرا عناية مركزية وهذا يعطى مساحة كبيرة للتعامل مع الحالات فضلا عن الفريق الطبى المدرب بالمستشفى وتواجد كافة التخصصات على مستوى 24 ساعة وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالطوارئ.


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