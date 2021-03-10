تعيين 532 شابا واستخراج 671 شهادات قياس مستوى مهارة بقنا

كتب محمود راغب

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، تعيين 532 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 7 من ذوى القدرات، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1991 شابا، فضلا عن استخراج 671 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة .



وأشارت المديرية بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أنه تم صرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 229 ألفاً و 500 جنيه، لـ 93 عاملاً، وصرف 139 ألفاً و 28 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 614 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 368 ألفاً و 528 جنيها لـ 707 عمال من المسجلين بالمديرية.

فيما تم التفتيش العمالى على 440 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 9 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.



كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 157 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .