انتشال جثمان مسن من أسفل أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، فى انتشال جثمان "علاء .ع. ر"، 62 عامًا ، أسفل العقار المنهار رقم 32 ، المكون من 3 طوابق بشارع محمد على بدائرة حى أول.

وكشفت تحريات المباحث فى حادث إنهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، فى شارع محمد على بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم والذى أسفر عن مصرع شخص 62 عامًا، عن أسباب إنهيار المنزل وهو إزالة العقار المجاور له، بعد حصوله على ترخيص إزالة.

وتفقد مكان الحادث، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، ونائبة المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع محمد فى حى أول، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين، انهيار منزل مكون من 3 طوابق وأسفر عن مصرع شخص، وتم العثور عليه.

وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.























