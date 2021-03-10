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المجموعات القتالية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 21 قطعة سلاح

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:13 ص
المجموعات القتالية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 21 قطعة سلاح حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة الأمن حملة مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من أحكام قضائية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وشن قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء أسعد الذكير، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم .

أسفرت جهودها عن ضبط 21 قطعة سلاح نارى (10 بنادق آلية – 7  بنادق خرطوش – 4 فرد محلى  – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 خزينة) بحوزة 17 متهما، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات .

 


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