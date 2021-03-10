القبض على تشيكى بعث رسائل تهديد بقتل الحكومة والأطباء بسبب إجراءات كورونا

كتبت ـ هناء أبو العز

ألقت شرطة التشيك القبض على مشتبه به كان يهدد أعضاء الحكومة بالقتل بسبب إجراءات كوفيد 19، حيث يواجه الرجل البالغ من العمر 54 سنة، ومحتجزًا حاليًا فى أوسترافا حكماً بالسجن قد يصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت إيفا كروباتشوفا، المتحدثة باسم شرطة براج، على موقع الشرطة التشيكية، إن المتهم بعث رسالة إلى صندوق البريد الإلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة نهاية فبراير، هدد فيها بقتل أعضاء الحكومة، وكذلك ضباط الشرطة والمدرسين والأطباء ورجال الإطفاء، وأضافت أن التقرير المهدد يتعلق بالحل الحالي للوضع الوبائي.

كما شارك في البحث عن المشتبه فيه محققون من إدارة التطرف والإرهاب في مديرية شرطة براج والمركز الوطنى لمكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك ضباط شرطة من منطقة مورافيا - سيليزيا.

وتعامل ضباط الشرطة في جمهورية التشيك بالفعل مع عدة حالات مماثلة، فى الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، تم تسليم رجل يشتبه فى تهديده لرئيس الوزراء أندريه بابيس من إسبانيا إلى جمهورية التشيك.

وفي فبراير هدد مهاجم آخر بتصفية أعضاء الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي فكونتاكتى، وهى المعادل الروسى لفيسبوك، بسبب إجراءات مكافحة الوباء.

وبحسب الشرطة، هدد رجل آخر أعضاء فى الحكومة بشأن إجراءات على فيسبوك نهاية العام الماضي وأرسل رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني إلى أحد الوزراء.