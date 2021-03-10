العثور على سائق توك توك مقتولاً بكفر الزيات

الغربية _ عادل ضرة

عثر أهالي مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، على جثة سائق توك توك مقتولاً بإحدى المناطق البعيدة عن السكان، بعد سرقة التوك توك الخاص به.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتول بإحدى المناطق دائرة المركز.

إنتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب ويعمل سائق توك توك، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط مرتكب الواقعة.