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الصحة تكشف عن توفير 6 خدمات علاجية بمبادرة الرئيس السيسى لصحة الأم والجنين

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص
الصحة تكشف عن توفير 6 خدمات علاجية بمبادرة الرئيس السيسى لصحة الأم والجنين الوحدة المتنقلة لصحة المرأة - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، والتي تشمل التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وقياس الطول والوزن وقياس الضغط وتحليل السكر، والكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهرى، وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى بي.

وقالت وزارة الصحة، أنه جرى تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، لافتة إلى أن تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف بلغت 30 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 112 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص 2.5 مليون سيدة سنويا، وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدى "ب"، وبكتيريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه جرى فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه جرت متابعة وعلاج حوالى 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتى والصحة الإنجابية بتكلفة 610 ملايين جنيه، وأنه جرى العمل بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفى فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و28 مركزا متخصصا للعلاج، وبلغ عدد الفرق العاملة بالمبادرة 4098.


الصحة

صحة الام والجنين

الزهرى

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