اليوم السابع
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الدبيبة بعد منح البرلمان الليبى الثقة لحكومته: بالوحدة سنصل بليبيا لبر الأمان

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:32 م
الدبيبة بعد منح البرلمان الليبى الثقة لحكومته: بالوحدة سنصل بليبيا لبر الأمان عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة
كتب سمير حسنى

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تعهد عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بالعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مضيفا: "الليبيين وحدة واحدة وقلوب واحدة"، مشددا على أن ليبيا يجب أن تكون وحدة واحدة غير مقسمة، قائلا:" بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

 

وقال الدبيبة في كلمة بعد منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة،: هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، داعيا لإنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

 

ونالت حكومة عبد الحميد الدبيبة الثقة  بأكثرية 132 صوتا فى البرلمان.

 


رئيس الحكومة الليبية

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عبدالحميد الدبيبة

اخبار ليبيا

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