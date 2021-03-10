اليوم السابع
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الداخلية تداهم مزرعة بانجو بالمنوفية وتحرق 75 شجرة

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:08 م
الداخلية تداهم مزرعة بانجو بالمنوفية وتحرق 75 شجرة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة. 
 
وأكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، قيام (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور) بزراعة نبات البانجو المخدر بأرضه الزراعية والمنزرعة بمحصول القمح والتى يستأجرها من إحدى السيدات.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وضبط (عدد 75 شجيرة لنبات البانجو المخدر)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مخدرات

مزرعة بانجو

المنوفية

اخبار المنوفية

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