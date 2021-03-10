اليوم السابع
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التحفظ على 21 ألف قطعة كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:08 م
التحفظ على 21 ألف قطعة كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية كمامات مجهولة المصدر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 21 ألف قطعة كمامة، و90 لترا من الكحول مجهول المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص، قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص"، لحيازته كميات من مستلزمات التعقيم والكمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المخزن والقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 21٫000 قطعة "كمامة"، وكمية قدرها 90 لتر "كحول مطهر" بدون مستندات مجهولة المصدر، وقد تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندرية

مدير امن الاسكندرية

كمامات مجهولة المصدر

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مخزن كمامات

امن الاسكندرية

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