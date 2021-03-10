اليوم السابع
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البحث عن أحد المفقودين أسفل العقار المنهار بالإسماعيلية.. فيديو

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:52 ص
البحث عن أحد المفقودين أسفل العقار المنهار بالإسماعيلية.. فيديو البحث عن أحد المفقودين أسفل العقار المنهار بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث واستخراج أحد المواطنين أسفل العقار المنهار بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في حضور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية .

وكان قد انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان فى شارع "الأهرام" بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع الأهرام فى حى أول، على الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق.

تم فرض كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.


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