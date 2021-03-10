اعترافات لصوص الوايلى: قسمنا الأدوار وتخصصنا فى سرقة السيارات بـ"المفتاح المصطنع"

كتب كريم صبحى

اعترافات تفصيلية أدلى بها 3 عاطلين لرجال مباحث الوايلى بعد القبض عليهم بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة سيارة، بأسلوب المفتاح المصطنع.

وقال المتمون إنهم قسموا الأدوار فيما بينهم، حيث كان أحدهم يراقب المكان، والثانى يفتح باب السيارة بالمفتاح المصطنع، والثالث يبيع السيارة المسروقة لأحد التجار "مسجل خطر"، فيما أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، بتهمة سرقة سيارة من سائق في منطقة عين شمس، وحرروا محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق باكتشاف سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

ومن خلال التحريات التي أشرف على تنفيذها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لعميلهم سيئ النية وهو عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، وبمداهمة الأخير تبين عدم تواجده لكن تم ضبط السيارة، وباستدعاء صاحبها تعرف عليها واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.