استكمال مرافعة الدفاع فى قضية إهدار المال العام بمشروع حديقة الأسرة

كتب عبد الله محمود

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع، فى قضية إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال مشروع حديقة الأسرة، والمعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر الأهلية" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس.

وأحال المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، للمحاكمة الجنائية لآنهم بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيا" وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏