إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى انهيار جزئى بمنزل فى قنا

قنا - صابر سعيد

تعرض 6 أشخاص للإصابة بينهم 3 أطفال، صباح اليوم، فى انهيار جزئى بمنزل من الطول اللبن بمنطقة الصالحية فى قنا وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمنطقة الصالحية خلف شركة مياه قنا ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.

وتبين من الفحص أن الانهيار أسفر عن إصابة كل من علياء ابراهيم 24 عاما، حسن عصام عام ونصف، وشقيقته بوسى 6 أعوام، عصام عزب 55 عاما، صابرين عصام عامان، كمالة مصطفى 60 عاما، جميعهم كدمات بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعى.