اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى انهيار جزئى بمنزل فى قنا

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:34 ص
إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى انهيار جزئى بمنزل فى قنا انهيار منزل - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض 6 أشخاص للإصابة بينهم 3 أطفال، صباح اليوم، فى انهيار جزئى بمنزل من الطول اللبن بمنطقة الصالحية فى قنا وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمنطقة الصالحية خلف شركة مياه قنا ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.
 
وتبين من الفحص أن الانهيار أسفر عن إصابة كل من علياء ابراهيم 24 عاما، حسن عصام عام ونصف، وشقيقته بوسى 6 أعوام، عصام عزب 55 عاما، صابرين عصام عامان، كمالة مصطفى 60 عاما، جميعهم كدمات بالجسم.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعى.

انهيار منزل

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة