إخلاء عقار لسقوط أجزاء منه بالمنصورة دون وقوع خسائر بالأرواح .. صور

الدقهلية - شريف الديب

انهار جزء من عقار بناحية قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وقد تلقت غرفة الأزمات بمركز المنصورة، إشارة بسقوط بلكونة الدور الثانى العلوى على بلكونة الدور الأول علوى بأحد المنازل القديمة بقرية محلة دمنة.

وعلى الفور انتقل هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة ، ومحمود إسماعيل نائب رئيس المركز ، والدكتور السعيد أحمد نائب رئيس المركز، وأحمد معتمد رئيس الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة، بالتوجه إلى مكان الحادث.

وتم تحرير نموذج 4 لعرض العقار على لجنة المنشآت الآلية للسقوط، وتم إخطار الشرطة وصاحب العقار لإخلاء العقار لحين معاينة لجنة المنشآت الالية للسقوط للعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتسبب الحادث فى حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.



البلكونة المنهارة من المنزل



العقار المنهار من جزء