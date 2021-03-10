أخبار مصر.. نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل تعلن فى المدارس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل تعلن فى المدارس، وإصدار وزارة المالية قرار بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية لرد ضريبة القيمة المضافة من أول يناير 2022..

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

التعليم: نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل تعلن فى المدارس

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى سوف تظهر فى المدارس، وأن كل مدرسة تعلن نتيجتها بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة، موضحا أن الامتحان المجمع للطلاب تم تصحيحه من قبل معلمى المواد الدراسية كلا فى تخصصه، وسوف تقوم المدارس بإعلان النتائج وقت الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بتقدير الدرجات.

خلوا بالكم من بلدكم.. رسائل الرئيس السيسى للمصريين فى الاحتفال بيوم الشهيد.. فيديو

خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، والتى أقيمت أمس الثلاثاء، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بالحفاظ على وطنهم، منوها بالتضحيات العظيمة التى قدمها الشهداء من أجل الحفاظ على هذا البلد.

المالية: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية لرد ضريبة القيمة المضافة من أول يناير 2022

أصدرت وزارة المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب.

الحكومة تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء المشروعات: سنُظهر عظمة الدولة المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

التعليم: خروج المواد غير المضافة للمجموع من الجدول الأساسى بالإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالشهادة الإعدادية فى مايو المقبل، وخروج هذه المواد من جدول المواد الأساسية سوف يخفف على الطلاب أثناء الامتحان الأساسى فى يونيو المقبل، لافتا إلى أن الطلاب فى المواد الأساسية سوف يؤدون امتحان مادة كل يوم حتى لا يتجمع الطلاب.

هيئة الدواء: لقاحات كورونا المصرية لم تدخل مرحلة الدراسات الإكلينيكية حتى الآن

قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك بعض الجهات البحثية المصرية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن لم تدخل أى منها بعد مرحلة إجراء الدراسات الإكلينيكية.

هيئة الدواء المصرية تكشف خريطة الاستخدام الطارئ لـ 6 لقاحات ضد كورونا.. وتؤكد: فاعليتهم مستمرة مع تغير السلالة.. وتعلق على موعد إنتاج أول فاكسين مصرى.. وتوضح نشاط لقاحى سينوفارم وأسترازينكا لتكوين أجسام مضادة

كشف الدكتور محمود ياسين المتحدث الإعلامى باسم هيئة الدواء المصرية عن دور الهيئة الاستراتيجي فى تطوير صناعة الدواء وتوفير المستحضرات الحيوية للمواطنين قائلا : نختص بتسجيل وتسعير الأدوية والرقابة الكاملة على توزيعها وتصنيعها بما فيها المستلزمات الطبية لتأمين وصولها للجمهور .

مد مسار خط القطار السريع "العين السخنة ـ العلمين" ليصل مرسى مطروح

قررت الهيئة القومية للأنفاق مد مسار أول خط قطار سريع جارى تنفيذه ليصل إلى مرسى مطروح بأطوال 660 كم، حيث يمتد المشروع من العين السخنة مارا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين.

خريطة سجلات مدنية تستخرج وثائق باللغات.. إنفوجراف

فعل قطاع الأحوال المدنية، خدمة المصدرات المميكنة المترجمة ببعض مكاتب السجل المدني، في القاهرة بـ"مول مكسيم بالقاهرة الجديدة، ومول سيتي سنتر بالمعادي"، وبالجيزة بمول العرب بأكتوبر، وبالغربية بمول العرب بطنطا وفي مدينة بورسعيد بإدارة الأحوال المدنية".

الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح متربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم ليسود طقس حار على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تكشف وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

هنا تربى الفريق عبد المنعم رياض.. ابن عمة الشهيد: نشأ بمنزل خاله وحفظ القرآن وعشق ركوب الخيل.. التحق بالحربية بعد عام من دراسته للطب.. كان مسئولا عن صفقات السلاح مع روسيا وصديق وزير الدفاع الروسى.. فيديو وصور

يحتفل المصريون، اليوم، بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى يوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

5 خيارات أمام كريستيانو رونالدو للرحيل عن يوفنتوس بعد صدمة بورتو

قد يضطر كريستيانو رونالدو إلى التخطيط للرحيل عن صفوف يوفنتوس، بعد وداع السيدة العجوز لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، وكذلك أزمة راتبه الضخم التي يسعى البيانكونيري من التخلص منها بتخفيضه بسبب جائحة فيروس كورونا.