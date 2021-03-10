آثار دمائه على البدلة وساعته منحوت عليها آية الكرسى.. مقتنيات نادرة للرئيس السادات

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية رصد خلالها أقسام ومتعلقات المتحف وسر صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

والتقى تليفزيون اليوم السابع، بعمرو مصطفى، رئيس متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، والذى قال إن أهم ما يميز متحف السادات هى البدلة التى كان يرتديها الرئيس الراحل، وأن البدلة الموجودة هى التى كان يرتديها الرئيس السادات أثناء اغتياله.

وتابع: البدلة مازال عليها آثار الدماء وكذلك وشاح القضاء الذى كان يرتديه الرئيس والساعة الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسى بالإضافة إلى الكاب والحذاء.

واستطرد أن المتحف يضم المقتنيات الشخصية والبدل العسكرية التى كان يرتديها الرئيس السادات، أنهم حصلوا على تلك المقتنيات والبدل من خلال زوجته السيدة جيهان السادات .

وأضاف مصطفى، أن المتحف يضم أيضا البدلة العسكرية التى كان يرتديها السادات إبان رفع العلم المصرى فى العريش بعد اتفاقية السلام وبجوارها قلادة تم إهداءها له من دير سانت كاترين.

وأردف أن المتحف يضم أيضا مجموعة من الصور النادرة للرئيس السادات أثناء مراحل الإعداد لاتفاقية السلام والخاصة بجولات الرئيس إلى الدول الأجنبية، كما يوجد بالمتحف صورة نادرة للرئيس السادات مع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، والتى التقطت لهما أثناء زيارة السادات لأمريكا ولقائه بمجلس الشيوخ الأمريكى والذى كان من أعضاءه جو بايدن.

وقال إن هناك ركن خاصة بالمقتنيات الشخصية للرئيس السادات والخاصة بحلاقة الذقن وفرش الأسنان، وأن هناك ركن خاصة بمكتب السادات الحقيقى وكذلك مكتبته والتى تضم مجموعة من الكتب الخاصة به .

واختتم: المتحف يضم الجلباب الخاص بالرئيس السادات وكذلك مجموعة من المجلات الأجنبية التى تحدثت عنه وبعض الهدايا والقلادات التى حصل عليها من خارج مصر.