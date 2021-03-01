66 أسرة شهيد من الفريق الطبى تحصل على شهادة الوفاة الإصابية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه تم اليوم صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ 66 أسرة شهيد من الفريق الطبى، منهم 47 طبيبا و19 من باقى أعضاء الفريق الطبى، وتم تسليمها في هيئة التامينات الاجتماعية والمعاشات.

وأضاف الزيات، فى بيان، أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر شيك بنكى يصرف بها معاش استثنائى يضاف إلى المعاش العادى ليصبح 145% من الأجر الشامل، موضحا أن اللجنة أصدرت شهادات لـ 19 عضو من الفريق الطبى من تمريض ومسعفين وفنين لهم نفس الحق، وتم تسليمهم لهيئة التامينات الاجتماعية و المعاشات للحفاظ على حقوقهم اسوة بزملائهم الاطباء.

وأعلنت اللجنة أنها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر، حيث إنها ستعقد كل أسبوعين لاعتماد الأوراق.

والأوراق المطلوبة هى :

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية )

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفى

4- شهادة الوفاة

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به ما يفيد الإصابة بفيروس كورونا

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها : يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات التهاب رئوى غير نمطى

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.