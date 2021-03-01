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وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط: 87 مليون جنيه إسترلينى لليمن

الإثنين، 01 مارس 2021 06:13 م
وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط: 87 مليون جنيه إسترلينى لليمن جيمس كليفرلى
كتب أحمد عرفة

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قال جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن بريطانيا ستقدم 87 مليون جنيه إسترليني لليمن هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ألقى معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية كلمة أمام مؤتمر المانحين لليمن، حيث قال معين عبد الملك، إن جائحة كورونا عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن، متابعا: نشكر السعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية لسنوات.

وأضاف معين عبد الملك، خلال مؤتمر المانحين: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين، موضحا أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن مساعدات السعودية خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج، داعيا لتوجيه الدعم للقطاع الصحي وتوفير اللقاحات لليمنيين.

 

 


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