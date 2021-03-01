وزير الخارجية الأمريكى يعلن تقديم بلاده مساعدات بقيمة 191 مليون دولار لليمن

كتب أحمد عرفة

ألقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، كلمة لخلال مؤتمر المانحين لليمن، حيث قال أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 3 مليارات دولار منذ بدء الأزمة اليمنية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمته بمؤتمر المانحين، أن الأزمة اليمنية لن تعالج إلا بجهد مستدام، متابعا: سنقدم 191 مليون دولار لحل الأزمة اليمنية هذا العام، حيث قال أنتونى بلينكن: يسعدني أن أعلن عن 191 مليون دولار مساعدات إنسانية أمريكية إضافية لليمن.

ودعا أنتونى بلينكن لوضع حد للحرب في اليمن، كما طالب وزير الخارجية الأمريكي، الحوثيين بوقف هجماتهم عبر الحدود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن على جميع أطراف الأزمة اليمنية الحفاظ على سلامة وأمن منظمات الإغاثة والعاملين فيها، متابعا: نحن ملتزمون بتغليب مصلحة الشعب اليمني في سياستنا.

وتابع أنتونى بلينكن: ندعو الحوثيين إلى وقف هجومهم على محافظة مأرب اليمنية.