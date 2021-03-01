وقالت الخارجية ـ في بيان أوردته قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، إن خليل زادة سيواصل محادثاته مع الحكومة الأفغانية وممثلي طالبان، إضافة إلى عدد من الدول في المنطقة التي يصب في مصالحها تحقيق اتفاق عادل ودائم ووقف شامل لإطلاق النار.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكدت أنها ستراجع الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان العام الماضي، واتهمت طالبان بعدم الحد من العنف أو قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة كما هو متفق عليه، وتخوض الحكومة الأفغانية محادثات سلام مع طالبان دون تحقيق أي تقدم حتى الآن.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد دعا خليل زاده لمساعدته على الإيفاء بتعهده الانتخابي لوضع حد لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.