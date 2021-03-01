نصف المصابين بـ كورونا يعانون من أعراض اكتئاب متوسطة إلى شديدة

كتبت إيناس البنا

أفادت نتائج دراسة أجريت في بنجلاديش، أن ما يقرب من نصف الأفراد المصابين بـ كورونا قد تظهر عليهم أعراض اكتئاب معتدلة إلى شديدة ، وفقا لما نشر في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

الاكتئاب ومرضى كورونا

ووفقا لتقرير موقع " healio" أظهرت دراسة حديثة أن 56.6٪ من 153 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش يعانون من الاكتئاب، وحتى الآن، لم تحقق أي دراسة سابقة في العلاج الذاتي، والاستشفاء، والأعراض المستمرة، وما يترتب على ذلك من صحة نفسية للأشخاص المصابين بـ كورونا.

وأبلغ الباحثون عن اكتئاب متوسط ​​إلى شديد لدى 48٪ من المشاركين، علاوة على ذلك ، ولاحظوا ارتباطًا إيجابيًا بين الاكتئاب أثناء جائحة كورونا وانخفاض دخل الأسرة ، وسوء الحالة الصحية ، واضطراب النوم ، ونقص النشاط البدني ، وارتفاع ضغط الدم ، والربو / مشاكل الجهاز التنفسي ، والخوف من عودة عدوى كورونا واستمرار الأعراض.

وكتب الفريق: "تشير نتائجنا إلى الحاجة إلى برامج وتدخلات التثقيف الصحي (على سبيل المثال ، فحص الاكتئاب) للأشخاص المصابين بـ كورونا ، كما يجب أن تهتم هيئة الرعاية الصحية بالأفراد الذين تعافوا من حيث توفير الرعاية لهم ومراقبة صحتهم (بما في ذلك الصحة العقلية) بعد تعافيهم من كورونا.