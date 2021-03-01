اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى بكرداسة ومنشأة القناطر.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 01:46 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى بكرداسة ومنشأة القناطر.. صور نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى بكرداسة ومنشأة القناطر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن منطقة ترعه العياط للوقوف على الحلول التى وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالترعة، بمرافقه المهندس محمد عبدالسلام رئيس الأداره المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة واللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير ورفع ناتج التطهير أولا بأول، كما تابع نائب المحافظ خلال جولته علي شارع الرشاح وطريق المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة حالة النظافة والإشغالات، مشددا علي رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي المدينة للاستماع الي مطالبهم ومقترحاتهم في العديد من القطاعات.

كما تفقد نائب المحافظ طريق المناشي الخطاطبة وقريتي نكلا وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بالقريتين،
ووجه نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية برفع مخلفات القمامة والإشغالات بصفة دورية لرفع كفاءة ومستوي النظافة بنطاق المركز والمدينة.
 

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جولة نائب محافظ الجيزة

 

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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى بكرداسة ومنشأة القناطر

 

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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى بكرداسة ومنشأة القناطر

 


 



 


منشاة القناطر

كرداسة

ترعة العياط

طريق المنصورية

الجيزة

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