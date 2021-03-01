اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة تصل طولها إلى 300 متر

الإثنين، 01 مارس 2021 03:40 م
ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة تصل طولها إلى 300 متر ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الإثنين، واحدة من أكبر السفن التابعة لخط ميرسيك، والتى تتراكى للمرة الأولى بالهيئة ، حيث يصل طول السفينة إلى 300 متر تقريبا وتبلغ حمولتها 74 ألف طن  .

ووجه الربان طارق شاهين ، رئيس ميناء الإسكندرية ، بسرعة إنهاء إجراءات الدخول والتراكى للسفينة واتباع أقصى درجات الدقة والكفاءة المعهودة من أطقم الوحدات البحرية بالميناء فى أثناء عمليتى القطر والإرشاد للسفينة.

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الإثنين والسبعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 379,555 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 4606 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 25,549شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة .

وفى ذات السياق، فقد بلغ إجمالى عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الإثنين والسبعون ساعة الماضية 110 سفينة ، كما تم خروج 4 قطارات محملة بالبضائع بواقع 100 عربة قطار ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي.


الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

اكبر سفينة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل اكبر سفينة

خط ميرسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تستقبل اليوم 22 عربة روسية جديدة قادمة عبر ميناء الإسكندرية

السبت، 27 فبراير 2021 09:00 ص

السكة الحديد تستقبل 22 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية السبت المقبل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:00 ص

نشاط فى حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

الأحد، 21 فبراير 2021 03:48 م

ميناء الإسكندرية يستقبل أولى دفعات عربات السكة الحديد المجرية.. الثلاثاء

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:00 ص

إعادة فتح ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد هدوء الأمواج

الخميس، 18 فبراير 2021 02:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة