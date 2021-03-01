ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة تصل طولها إلى 300 متر

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الإثنين، واحدة من أكبر السفن التابعة لخط ميرسيك، والتى تتراكى للمرة الأولى بالهيئة ، حيث يصل طول السفينة إلى 300 متر تقريبا وتبلغ حمولتها 74 ألف طن .

ووجه الربان طارق شاهين ، رئيس ميناء الإسكندرية ، بسرعة إنهاء إجراءات الدخول والتراكى للسفينة واتباع أقصى درجات الدقة والكفاءة المعهودة من أطقم الوحدات البحرية بالميناء فى أثناء عمليتى القطر والإرشاد للسفينة.

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الإثنين والسبعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 379,555 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 4606 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 25,549شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة .

وفى ذات السياق، فقد بلغ إجمالى عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الإثنين والسبعون ساعة الماضية 110 سفينة ، كما تم خروج 4 قطارات محملة بالبضائع بواقع 100 عربة قطار ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي.