مسنود عليها وبتشوف بعنيه.. أحمد وفاطمة "حب تعدى إعاقة الجسد".. فيديو لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع فى بث مباشر لقاء مع زوجين تحديا الإعاقة الجسدية وتفوقا رياضيا وعلميا، حيث قال الزوج أحمد حمزة أحد أبطال الجمهورية فى العاب القوى، أنا معاق ولكنى تفوقت رياضيا وحصلت على العديد من البطولات والعديد من الميدليات على مستوى الجمهورية ، ودائما ما أحصل على المراكز الأول أو الثانى أو الثالث في ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، متابعا : "مستمر في التحدى ومستمر في النجاج وبشكر الله على أنه منحنى زوجه مثل فاطمة تقف بجوارى وتساعدنى في كل شيء".

وقالت زوجتة فاطمه محمد أنها في سن السادسة من العمر أصيبت بالحمى وبعدها فقد بصرى بعين من عينى وأستمرت العين الأخرى حتى سن 12 سنة.

وتابعت فاطمة أصبت بالإحباط ولكن تغلبت على ذلك بمساعدة والدى رحمة الله عليه وتفوقت حتى حصلت على الليسانس وبعدها دبلومة تربوية وتزوجت من احمد انجبت منه 3 أطفال.

وأضافت فاطمة أنا لأ أشعر بالنقص أبدا وأنا سعيدة جدا وأشعر أننى مثل أي شخص وأنا أقوم بدورى في الحياة بمساعدة زوجى وأتمنى أن أشوف أولادى في الجامعة وأتمنى أن يحفظوا القران الكريم وأن يكون أحدهم شيخ بمعنى الكملة.