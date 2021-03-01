محافظ المنوفية يعلن بدء مشروعات الغاز والمياه والصرف بقرية شما بحياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء تنفيذ مبادرة تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف أبو ليمون، أن محافظة المنوفية لها نصيب كبير من مبادرة حياة كريمة حيث يبلغ عدد القرى بالمرحلة الأولى 81 قرية بنطاق مركزى أشمون والشهداء وأضاف أنه تم البدء الفعلى فى تنفيذ عدد من المشروعات بقرية شما مركز أشمون من خلال الزيارات الميدانية وسلسلة اللقاءات المستمرة لمحافظ المنوفية وعدد من الشركات المنفذة.

وأكد محافظ المنوفية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالمبادرة لما لها من أهمية قصوى فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى كافة القطاعات الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأوضح محافظ المنوفية أنه سيتم اليوم البدء فى تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية شما ضمن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مشيرًا إلى أن العمل يتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى.

كما أكد محافظ المنوفية على أنه تم البدء الفعلى فى توصيل خدمات الغاز الطبيعى بقرية شما وسط فرحة كبيرة من الأهالى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية، كما تم البدء فى إنشاء مدرسة الشهداء للتعليم الأساسى بقرية شما على مساحة 2100 م ضمن المبادرة.

وفى ذات السياق عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمبادرة " حياة كريمة " ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية والشركة المنفذة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة ومنسقى مؤسسة حياة كريمة لمناقشة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والتى ستبدأ فى قرية شما وتشمل مد شبكات جديدة للمناطق المحرومة واحلال وتجديد شبكات.