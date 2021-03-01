مجلس الأمن يعدل بيانات 92 شخصا وكيانا بقوائم الإرهاب ويحذف تونسيا

كتب إبراهيم قاسم

قررت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعديل بيانات 92 اسم وكيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولي من أعضاء تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فيما قررت اللجنة حذف شخصين من قائمة الجزاءات والعقوبات المفروضة على التنظيمين.

وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرارين الصادر فى 19 و23 فبراير الماضي، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر، وتضمن الإخطار الأول قيام لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، بتعديل بيانات أسماء 52 شخص و40 كيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولى من خلال تعديل تاريخ الإدراج والكنيات الملقبين بها.

ونص الإخطار على استمرار الجزاءات المفروضة على تلك الأسماء والكيانات من تجميد الأصول وحظر التسليح والمنع من السفر وذلك لتجفيف منابع الإرهاب.

بينما تضمن الإقرار الثاني حذف اسم سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف من مواليد 1970 تونسي الجنسية من قوائم الإرهابيين بعد تلقى مكتب أمين المظالم طلب بفرع اسمه من القوائم.



قرار تعديل بيانات الكيانات الإرهابية