وقالت وكالة الأنباء السورية إن: "مجموعة إرهابية من مرتزقة الاحتلال التركي عمدت إلى سرقة مئات الأمتار من الكابلات الخاصة بالخط الرئيس للهواتف الأرضية الواصلة بين مدينة رأس العين والقرى الجنوبية التابعة لها بريف الحسكة الشمالي الغربي؛ وذلك بقصد الحصول على مادة النحاس لبيعها بعد تهريبها إلى الأراضي التركية".

وأضافت "التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي في المناطق التي تنتشر فيها إلى تدمير ممنهج للبنى التحتية والاعتداء على الأهالي وسرقة أملاكهم ومنازلهم؛ وذلك في إطار الضغط عليهم لتهجيرهم من المنطقة، وتسكين أسر الإرهابيين بقصد إحداث تغيير ديموجرافي يكرس واقعاً احتلالياً تركياً في المنطقة الشمالية من البلاد".



