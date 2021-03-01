غرامة وحبس لرجل أعمال أوروبى نثر أمواله على عمال بدبى لزيادة متابعيه بانستجرام

أصدرت محكمة إماراتية، حكما بمعاقبة، رجل أعمال أوروبي بالسجن عامين وغرامة 200 ألف درهم ، نحو 54 ألف دولار، لارتكابه جريمة مزدوجة، وذلك من أجل زيادة عدد متابعيه على موقع انستجرام.

رجل الأعمال الشاب، أقدم على رمي 50 ألف يورو من سيارته على تجمع لعمال آسيويين بإحدى المناطق الصناعية بمدينة دبى، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وبدأ العمال فى جمع الأموال التي تطايرت أمامهم فجأة لالتقاطها، ووثق رجل الأعمال الشاب المشهد للظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة البذخ.

ونشر الشاب بحسابه على "إنستجرام" الفيديو الذي يظهره وهو يقود سيارة في منطقة القوز الصناعية بدبي، قبل أن يلقي رزمة من النقود من فئة الـ 500 يورو تجاه العمال الذين عرضوا حياتهم للخطر بالتقاطها بين السيارات المارة.

المثير في الأمر أن ما نثره رجل الأعمال المهووس بالشهرة، من أموال في الهواء كانت مزورة، اشتراها بألف درهم، ما يقرب من 270 دولار، من بائع آسيوي طبعها له في محله، بعد إقناعه بأنه سيقيم حفلا وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط، إذ اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أدخل إلى الإمارات، 740 ألف دولار أمريكي مزيفة من فئة 100، طلبها عبر موقع إلكتروني وشُحنت إليه من بلد آسيوي، كما حاز على 467 ألف يورو من فئة الـ 500، اشتراها بألف درهم من بائع آسيوي طبعها له في محله، بناء على طلبه.

ووفقا للصحيفة الإماراتية، فقد نال البائع الآسيوي عقوبة وغرامة مماثلتين.