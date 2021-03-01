عاطلان يكشفان كواليس سرقتهما محلات ومركبات "توك توك" في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

كشف عاطلان متهمان بسرقة عدد من المحلات التجارية، ومركبات التوك توك في الحوامدية، بمحافظة الجيزة، عن استخدامهما مقص حديدي، في قطع الأقفال الخاصة بأبواب المحلات التجارية، وسرقة محتوياتها، خاصة المحلات التي لا تحتوي على كاميرات مراقبة.

أضاف المتهمان أنهما استخدما أسلوب قطع الوصلات الكهربائية، لسرقة مركبات التوك توك، المتوقفة بالشوارع العامة، وذكرا أنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، سابق اتهامه في عدة قضايا، واعترف المتهم عقب ضبطه بشراء المسروقات من المتهمين، بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الأصلية، لعلمه أنها مسروقة، وإعادة بيعها مرة أخرى، وأرشد عن المسروقات التى اشتراها من المتهمين.

وتوصل رجال المباحث للضحايا الذين تعرضوا للسرقة، وبعرض المسروقات عليهم تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للعاطلين بالسرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التقحيق.