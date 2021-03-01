طلاب الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات وسط إجراءات الوقاية بالسويس..صور

السويس - سيد نون

أدى طلاب صفوف النقل للمرحلة الإبتدائية بمحافظة السويس، امتحان الصف الخامس الابتدائي، فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، مع التشديد على الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى طبقا لقرار مجلس الوزراء والتربية والتعليم.

وقال محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، أن جميع الامتحانات تسير بشكل طبيعى فى جميع الصفوف المختلفة، ولا توجد أى مشاكل أو معوقات تعرقل سير الامتحانات، لافتا على وجود لجان فى الإدارات التعليمية الثلاثة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الفولي، على قيام محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بالمتابعة اليومية للطلاب بالامتحانات للاطمئنان على تواجدهم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور سيد عبده، مدير مدرسة سويس هلز، أن الطلاب منتظمين فى الامتحانات، وتم تعقيم كل المنشآت التعليمية والمدرسة بالكامل، ومن لحظة دخول الطلاب للمدرسة يتم اتباع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.



الطلاب



الكشف على الطلاب



امتحانات



انتظام الطلاب بالامتحانات



تطهير المقاعد للطلاب

تعقيم المدارس