اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات وسط إجراءات الوقاية بالسويس..صور

الإثنين، 01 مارس 2021 11:15 ص
طلاب الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات وسط إجراءات الوقاية بالسويس..صور الطلاب يؤدون الامتحان
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى طلاب صفوف النقل للمرحلة الإبتدائية بمحافظة السويس، امتحان الصف الخامس الابتدائي، فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، مع التشديد على الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى طبقا لقرار مجلس الوزراء والتربية والتعليم.

وقال محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، أن جميع الامتحانات تسير بشكل طبيعى فى جميع الصفوف المختلفة، ولا توجد أى مشاكل أو معوقات تعرقل سير الامتحانات، لافتا على وجود لجان فى الإدارات التعليمية الثلاثة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الفولي، على قيام محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بالمتابعة اليومية للطلاب بالامتحانات للاطمئنان على تواجدهم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور سيد عبده، مدير مدرسة سويس هلز، أن الطلاب منتظمين فى الامتحانات، وتم تعقيم كل المنشآت التعليمية والمدرسة بالكامل، ومن لحظة دخول الطلاب للمدرسة يتم اتباع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.

 

الطلاب
الطلاب

 

الكشف على الطلاب
الكشف على الطلاب

 

امتحانات
امتحانات

 

انتظام الطلاب بالامتحانات
انتظام الطلاب بالامتحانات

 

تطهير المقاعد للطلاب (1)
تطهير المقاعد للطلاب 

تعقيم المدارس

تعقيم المدارس

 

طلاب المرحلة الابتدائية
طلاب المرحلة الابتدائية

 

 


تعليم السويس

السويس

وكيل تعليم السويس

امتحانات الفصل الدراسى الأول

امتحانات الصف الخامس الابتدائى

الإجراءات الاحترازية بالمدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع بإجراءات احترازية..صور

الإثنين، 01 مارس 2021 10:00 ص

5895 تلميذا بالخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات بالوادى الجديد.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 09:44 ص

تطبيق الإجراءات الاحترازية لحظة دخول طلاب الثانوى العام لأداء امتحان اللغة الأولى

الإثنين، 01 مارس 2021 09:11 ص

اليوم ختام امتحانات النقل الابتدائى الأزهرى وثانى أيام الثانوى

الإثنين، 01 مارس 2021 06:00 ص

التعليم: امتحان الترم الأول المجمع لصفوف النقل ليس به نجاح ورسوب

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 ص

96.92 % نسبة حضور طلاب الصف الرابع الابتدائى فى امتحان الفصل الدراسى الأول

الأحد، 28 فبراير 2021 07:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة