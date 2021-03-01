طفرة كبيرة بمستشفيات المنيا الجامعية و"الاستقبال والطوارئ" أهمها.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور أيمن محمد حسانين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إن مستشفيات جامعة المنيا بها تطور وتحديث بكل الأقسام والمستشفيات، متابعا: لدينا مستشفيات متعددة بين المستشفى الرئيسى ومستشفى النساء والأطفال الجامعى والقلب والصدر والكلى والمسالك.

وأضاف "حسانين"، لـ"اليوم السابع"، أن أحدث المستشفيات التى تم ضمها فى الفترة الأخيرة هى مستشفى الاستقبال والطوارئ والكبد والجهاز الهضمى، وقد تم الافتتاح التجريبى لها واستقبال المرضى بها وبانتظار الافتتاح الرئاسى.

وأشار "حسانين"، إلى أنه بالنسبة لوحدة الاستقبال والطوارئ هى تعتبر من أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث إن القوة السريرية بها أكثر من 120 سريرا لخدمة المرضى و12 سرير عناية مركزة و8 أسرّة عناية متوسطة و8 أسرّة عناية للصدمات المخية، ووحدة أشعة مقطعية وتليفزيونية وعادية ونستقبل مرضى الطوارئ والحوادث، ويتم تقديم الخدمة الطبية بواسطة فرق طبية متخصصة فى الجراحة العامة والعظام والتجميل أو المخ والأعصاب، وتعتبر خدمة لإقليم شمال الصعيد كله.

واستطرد "حسانين"، أنه فى الفترة الأخيرة هناك توفير دعم مادى كبير جدا، فقد أصبح من الصعب جدا أن نجد مريضا يقوم بشراء المستلزمات من خارج المستشفى، وذلك فى ظل الدعم غير المسبوق للمستشفيات الجامعية فى ظل قيادة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة.

وقال مدير المستشفيات الجامعية، إنه قبل افتتاح المستشفى كنا نستقبل الحالات التى يتم تحويلها من الصحة، ومنذ 4 إلى 5 شهور ومع بدء الافتتاح التجريبى نستقبل كل الحوادث على مستوى محافظة المنيا، مؤكدا أنها تصل لآلاف الحالات شهريا.

ولفت إلى أن مستشفى الجامعة الرئيسى بها دائما تحديث وتطوير، لأن خدمتها كبيرة جدا منها خدمات تعليمية لطلاب الطب أو التمريض وهى منارة للتدريب لجميع المواد الطبية، مضيفا: نخطط الفترة القادمة لإضافة مبنى طوارئ الباطنة والحروق والسموم، وهذه تقدم خدمة متميزة للمرضى بشمال الصعيد للمرضى.

وتابع، نسابق الزمن لافتتاح المستشفى الثلاثى بالحرم الجامعى، بقوة 300 سرير و9 غرف عمليات و55 سرير عناية مركزة وتمثل نقلة نوعية لخدمة المرضى وتدخل بها أقسام كثيرة من جراحة وعظام ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى خدمة راقية وإقامة مميزة حيث إن جميع الغرف مكيفة تخدمها وحدات تعقيم على أعلى مستوى وفى خلال شهور قليلة يتم الافتتاح .

ولفت إلى أن هناك عبئا كبيرا على المستشفيات الجامعية خاصة للحالات التى تحتاج إلى استشاريين، مضيفا: هناك فرق طبية وتمريضية على أعلى مستوى متواجدة بشكل دائم بالمستشفيات وهناك إدارات معاونة التى توفر كافة الأدوية والمستلزمات للمرضى .