ضخ 7 ملايين جنيه لشراء جهاز أشعة مقطعية بمستشفى بنى سويف التخصصى

بنى سويف _ هانى فتحى

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، أنه تم ضخ أكثر من 7 ملايين جنيه لصالح شراء جهاز أشعة مقطعية متعددة المقاطع إلى هيئة الشراء الموحد لاستكمال إجراءات الشراء والتوريد.

وأضاف مدير المستشفى، فى بيان له أن الجهاز يعد مطلبا أساسيا لإستكمال منظومة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى وخاصة في أقسام الطوارئ والحوادث، وكذلك باقي أقسام المستشفى مثل الرعايات المركزة والحضانات، مشيىرا إلى أن ذلك تم فى إطار خطة تطوير المستشفى بناء على تعليمات معالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وأشراف الدكتورة مها محمد إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وصرح مدير عام المستشفى بأن ذلك يأتي بالتزامن مع إستكمال المرحلة الثالثة من التطوير والتي تمت الموافقة علي إستكمالها طبقا للبرنامج الوظيفي المقترح من إدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتي يتم من خلالها دعم وإكتمال منظومة الخدمة الصحية بالمستشفى والمتوقع فيها زيادة عدد3 غرف عمليات كبرى والجاري حاليا إجرءات إستلامها من الجهة المنفذة للمشروع ويتضمن الوصف الوظيفي المقترح أيضا فتح خدمات جديدة مثل خدمة جراحة القلب المفتوح وكذلك إعادة هيكلة أقسام المعمل بالمستشفى وقسم الكلي مع الالتزام بمطابقة كل التصميمات للكود المصري لإنشاء المستشفيات.