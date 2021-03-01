اليوم السابع
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ضبط 2.5 طن لحوم وكبدة فاسدة بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية

الإثنين، 01 مارس 2021 02:30 م
ضبط 2.5 طن لحوم وكبدة فاسدة بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة موسعة، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة، بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات عن وجود ثلاجة بها مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها.

جرى شن حملة موسعة أسفرت عن مداهمة الثلاجة، وعثر بها على 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

 


اخبار القليوبية

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