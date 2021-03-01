اليوم السابع
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رجال الحماية المدنية بالقليوبية يوزعون مطويات للتعريف بدورها احتفالا بيومهم العالمى

الإثنين، 01 مارس 2021 03:30 م
رجال الحماية المدنية بالقليوبية يوزعون مطويات للتعريف بدورها احتفالا بيومهم العالمى رجال الحماية المدنية بالقليوبية خلال لقاء الأهالى
القليوبية إبراهيم سالم

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احتفلت مديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، باليوم العالمى للحماية المدنية، تقديرًا للدور الذي تنفذه قوات الحماية المدينة، حيث نظمت الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، لقاءات تعريفية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، حيث خرجت سيارات الحماية المدنية بالأطقم المستعدة عليها بالميادين العامة بمدن بنها وشبرا الخيمة والعبور.

كما تضمنت الفعاليات توزيع المطويات للتعريف بدور الحماية المدنية للحفاظ على الأوراح والممتلكات، وطرق استخدام وسائل الإطفاء اليدوية، كما تم عمل بعض اللقاء مع بعض المواطنين بالشوارع العامة بالمدن.

وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تقام الاحتفالية السنوية هذا العام تحت عنوان:"حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى".

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية،فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.

احتفال رجال الحماية المدنية بالقليوبية

احتفال رجال الحماية المدنية بالقليوبية

 

اصطفاف رجال الحماية المدنية
اصطفاف رجال الحماية المدنية

 

الحماية المدنية بالقليوبية
الحماية المدنية بالقليوبية

 

أمام محطة شبرا الخيمة
أمام محطة شبرا الخيمة

 

توزيع إرشادات الحماية المدنية على المواطنين
توزيع إرشادات الحماية المدنية على المواطنين

 

توزيع إرشادات للمواطنين
توزيع إرشادات للمواطنين

 

توزيع مطويات على المواطنين
توزيع مطويات على المواطنين

 

رجال الحماية المدنية أمام محطة قطارات بنها
رجال الحماية المدنية أمام محطة قطارات بنها

 

رجال الحماية المدنية بالقليوبية
رجال الحماية المدنية بالقليوبية

 

لقاء الأهالى ونشر التوعية
لقاء الأهالى ونشر التوعية

 


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اليوم العالمى للحماية المدنية

العميد عمر حرب

مديرية امن القليوبية

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