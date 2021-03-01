اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 03:52 م
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رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الزراعة

الإثنين، 01 مارس 2021 03:37 م
رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الزراعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير، وزير الزراعة لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
 
 
 

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