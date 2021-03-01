رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الزراعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير، وزير الزراعة لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الزراعةالإثنين، 01 مارس 2021 03:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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