اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

الإثنين، 01 مارس 2021 06:22 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
 
 

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