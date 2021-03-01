خبراء الصحة بأمريكا يتوقعون الوصول إلى مناعة القطيع الصيف المقبل

كتبت فاطمة خليل

توقع عدد من خبراء الصحة تحقيق مناعة القطيع بحلول الصيف المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، وذلك في ظل انخفاض الإصابات وحملات التطعيم بلقاحات كورونا، بحسب ما قالت مؤسسة أوكلاهوما للأبحاث الطبية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، ومناعة القطيع تعني إصابة الكثير من السكان أو تطعيمهم بفيروس كورونا وحصولهم على مناعة بحيث يتوقف المرض عن الانتشار.

و رأى مارتي ماكاري من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز وفقا لوول ستريت جورنال أن أمريكا تتسابق نحو معدلات إصابة منخفضة للغاية.

وكتب مكاري: "مع إصابة المزيد من الأشخاص ، ومعظمهم تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض، يتناقص عدد الأمريكيين المصابين في المسار الحالي ، أتوقع أن يرحل كوفيد في الغالب بحلول أبريل ، مما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية."

وانخفض معدل الإصابات الجديدة بشكل حاد اعتبارًا من 23 فبراير ، بينما كان متوسط ​​الحالات الجديدة على مستوى البلاد لمدة سبعة أيام أقل من 70 ألفًا.

في حين أن هذه الأرقام لا تزال تمثل عبئًا هائلاً، إلا أنها تمثل أدنى مستوى منذ ما قبل عيد الهالوين في أكتوبر، كما تنخفض معدلات دخول المستشفى تنخفض ​​بمعدلات مماثلة كما أن الوفيات آخذة في الانخفاض، ولكن ليس بالسرعة نفسها.

وسجلت أمريكا أقل بقليل من 30 مليون حالة مؤكدة من كورونا، ويتفق الجميع تقريبًا على أن هذا الرقم أقل من عدد الأشخاص المصابين فعليا.