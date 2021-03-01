حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق عن طريق كسر الباب فى شبرا 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شبرا مصر بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" 4 أيام على ذمة التحقيق. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته (2 جهاز لاب توب) مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة شبرا، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب" كسر الباب ".

كما اعترف المتهم بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.