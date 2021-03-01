اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 11:59 م
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جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة مسنة فى ظروف غامضة بالمنيا

الإثنين، 01 مارس 2021 11:45 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة مسنة فى ظروف غامضة بالمنيا صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف غموض وفاة سيدة مسنة فى ظروف غامضة بإحدى قرى ملوى .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول مسنة ملوى جثة هامدة وبها حروق في مختلف أنحاء جسدها .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1394 إداري مركز شرطة ملوي وتولت نيابة مركز ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الواقعة، وقررت تكليف المباحث بالتحريات لكشف غموض الواقعة.

 


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