تفاصيل مصرع طالبة سقط عليها "طوب" من ونش لرفع مواد البناء بالمنصورة.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

شهد شارع النخلة بمدينة المنصورة حادثا مأساويا، بعد أن لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها، عقب خروجها من الامتحان، بعد سقوط "طوب" من ونش عليها أثناء رفعه لأحد الأبراج السكنية بالشارع، حيث تصادف مرورها أسفل العقار ما أدى إلى تطاير الطوب على الطالبة.

وقال أحمد شوقي أحد شهود العيان إنه أثناء تواجدهم بالشارع، سمعوا صوت استغاثة من العاملين على الونش لرفع الطوب، فشاهدنا سلك الوير الخاص بالونش انقطع عن ماكينة الرفع، مما أدى إلى سقوط الجزء المحمل به الطوب على جزء من الطوب الموجود، أسفل العقار فتطايرت الكمية الموجودة داخل العربة واصطدمت بالطالبة.

ويقول أحد شهود الواقعة إنه شاهد 3 طالبات تسير بالشارع أمام العقار، وكانت الطالبة التى توفيت تسير خلف زملائها بخطوات قليلة جدا، وتصادف ذلك أثناء سقوط الونش المحمل بالطوب، نتيجة سقوط الوير من أعلي وسمعت أحد العاملين الموجودين أعلي العقار يقول (حاسب حاسب)، ولكن المشهد لم يتعد ثوان معدودة وسقطت الحمولة الموجودة داخل العربة التى يرفع به الطوب، واصطدمت بالطالبة وشاهدنا نزيف الدماء يخرج منها بشكل كبير جدا، وكانت إحدى السيارات الملاكي الموجودة بالشارع أثناء الحادث قامت بحمل للطالبة وتوجهت إلى مستشفي الطوارئ، مضيفا أن النيابة العامة قامت بمعاينة موقع الحادث واتخذت كل الإجراءات.

بينما يقول محمد ياسين أحد أبناء المنطقة وشاهد الواقعة، إن الحادث كان فى حدود الساعة الواحدة والنصف، وكان الونش قد شهد عطلا مرتين فى الصباح أثناء العمل ما تسبب فى قطع أسلاك الكهرباء، مضيفا أنه سمع من أحد الطالبات الموجودة بالشارع أن الطالبة كانت تتحدث مع والدتها ، وتقول إنها تقدمت بعمل محضر لأن التابلت خرج أثناء تأدية الامتحان، مضيفا أن الطالبة كانت غارقة فى دمائها بعد أن تطاير الطوب عليها، وتم نقلها إلي المستشفي ولكنا حالتها كانت خطيرة.

يذكر أن لقت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها بمدينة المنصورة عقب سقوط ونش لرفع مواد البناء عليها أثناء سيرها داخل شارع النخلة بالمنصورة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية. بورود بلاغ من مستشفي الطوارئ بالمنصورة إلى مأمور قسم أول المنصورة، بوصول طالبة بالصف الثاني الثانوي مصاب بنزيف دخلي وخارجي وكسر بالجمجمة نتيجة سقوط جسم صلب عليها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة اية م ع ال بمدرسة الشهيد مقدم احمد حسن غنيم الثانوية بالصف الثانى الثانوى، وبالفحص تبين أثناء سيرها داخل شارع النخلة بعد الانتهاء من الامتحان سقط عليها طوب أحمر من ونش لرفع مواد البناء عليها ببرج تحت الإنشاء، وتم تحرير المحضر3546 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة.