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تعيين 6292 شاباً وتحرير 262 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالقاهرة

الإثنين، 01 مارس 2021 09:43 ص
تعيين 6292 شاباً وتحرير 262 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالقاهرة وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة تعيين 6292 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 45 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 19080 شاباً.

ومن خلال إدارة العمالة غير المنتظمة تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 40 منحة مولود بإجمالى 80 ألف جنيه، و 20 منحة زواج بمبلغ 60 ألف جنيه، و 4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، و 5 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن عمل عملية جراحية بمبلغ 2000 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 192 ألف جنيه لـ 70 حالة.

وتلقت المديرية 931  شكاوى، منها 166 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 239 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 83 شكوى، وإحالة 15 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 428 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 270 ترخيص  جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 170 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1748 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1763 رخصة مزاولة المهنة.

أما فى مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 300 منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 262 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 160 شكوى ، وتم تسوية 110 شكوى منها  ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 141 منشأة ، وإعادة التفتيش على 209 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محاضر سلامة وصحة مهنية و 14 غلق إداري ، كما تم بحث 4 شكاوي ، وعقد 3 ندوات توعية.


مديريه القوى العاملة

القاهره

فرص عمل

محافظه القاهره

وظائف

كعب العمل

العماله غير المنتظمه

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