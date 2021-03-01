تعليم كفر الشيخ تعلن بدء تلقي طلبات المدرسة الدولية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن بدء تلقى أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية للغات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما أعلنت عن فوز 10 مدارس من بين 50 مدرسة شاركت في مسابقة "أفضل مدرسة "بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتم منح أصحاب المراكز الأولى جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى 12 ألف جنيه لكل مدرسة، والمدارس التي فازت بالمركز الثاني 5 آلاف جنيه لكل مدرسة، و3 ألاف جنيه لكل مدرسة فائزة بالمركز الثالث، وتم منح درع التميز لمدرسة الشهيد سمير بركات للغات، مؤكدة أن مجموع الجوائز بلغت 80 ألف جنيه، وجميعها من المشاركات المجتمعية، ولم تتكلف إدارة شرق كفر الشيخ أو المديرية أو المحافظ أي مبالغ مالية، موجهة الشكر للمشاركين من المجتمع المدني، ورجال الأعمال، ومدراء المدارس والمعلمين والعمال.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للإعلان عن فوز المدارس المشاركة في المسابقة، بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتور عادل حجاج، وكيل إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية.

وقالت وكيل الوزارة، إن اللجنة قسمت المدارس على أربع فئات ، الأولى لمدارس المجمعات، والمدارس الإعدادية، والمدارس الثانوية، ومدارس اللغات، ففي الفئة الأولى مدارس المجمعات فاز مجمع مدرسة زراعة ميت علوان بالمركز الأول، ومجمع وحدة مسير بالمركز الثاني، ومجمع دقميرة بالمركز الثالث.

وأضافت كشك، أما التعليم الإعدادي فازت بالمركز الاول مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، وبالمركز الثاني مدرسة حسني زهرة الإعدادي بالحمراوي، والثاني مكرر الشهيد محمد قحوف بمتبول، وبالمركز الثالث فازت مدرسة قراجة الاعدادية، أما التعليم الثانوي فازت بالمركز الأول الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني مدرسة إبراهيم الشناوى بالحمراوي، أما مدارس اللغات فازت بالمركز الاول مدرسة علي عبد الشكور للغات، وفازت بدرع التميز لمدرسة الشهيد سمير بدوي.

وفي نهاية الإحتفالية كرمت وكيل الوزارة أعضاء اللجنة الرئيسية المشاركين في المسابقة، وأسرة التربية الفنية وأسرة التربية الرياضية وأسرة التوجيه المالي والإداري، وأسرة المتابعة، وأسرة التطوير.



المكرمين من المشرفين



جانب من الحضور في الاحتفال



جانب من الحضور



توزيع الجوائز على المدارس الفائزة



جانب من المكرمين



مدراء المدارس الفائزة



اصحاب المراكز الاولى والثانية والثالثة من المدارس



جانب من الاحتفال لتوزيع مسابقة افضل مدرسة



الحضور في الاحتفال



الحضور في اللقاء