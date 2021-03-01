تشميع مركز تجميل وعيادة خاصة وضبط 477 مخالفة دوائية بفاقوس في الشرقية

الشرقية - أيمان مهنى

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الشرقية، ومفتشى الإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز طبى للتجميل وعيادة طبيب نساء يعملان بدون ترخيص بمركز فاقوس، وذلك بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، وفى إطار خطة الوزارة بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال البيان إنه وردت معلومات تفيد قيام الأماكن المذكورة بمزاولة النشاط الطبى بدون إستصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفة دوائية بواقع 477 (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة)، لأدوية ومستلزمات متنوعة، تمثلت فى أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مستلزمات خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها خارج نطاق المؤسسات الحكومية، والبعض منها منتهى الصلاحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محاضر برقم 2006 ، 2007 لسنه 2021، جنح بمركز الشرطة بفاقوس، كما تم تشميع مركز التجميل وعيادة النساء لعدم وجود ترخيص.

وأكد مسعود، على إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك فى الحملة من مفتشى الصيدلة، والعلاج الحر، على الجهود المبذولة .