اليوم السابع
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تسجيل شفاء 15 حالة وصفر إصابات بكورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 مارس 2021 03:25 م
تسجيل شفاء 15 حالة وصفر إصابات بكورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة صحة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا صفر اصابات جديدة و15 حالة شفاء جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء انه خلال الـ24 ساعة الماضية  تم تسجيل صفر حالات ايجابية، وشفاء 15 حالة وصفر وفيات.

وتابع البيان أن إجمالى أعداد 2 حالة تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 58 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 107 حالة وفاة، 315 حالة ايجابية، فيما بلغ  إجمالي عدد حالات الشفاء 1789 حالة .

وبدورها واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء  اعمال تعقيم وتطهير مناطق واحياء بالعريش .

كما واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا .

 

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