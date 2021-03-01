اليوم السابع
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ترامب يهاجم بايدن: يريد العودة إلى أفغانستان ورفع عقوبات إيران

الإثنين، 01 مارس 2021 12:44 ص
ترامب يهاجم بايدن: يريد العودة إلى أفغانستان ورفع عقوبات إيران دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، سياسات الرئيس الحالى، جو بايدن، مشيرا إلى أنه يريد ‏العودة إلى أفغانستان بعد نجاحات إدارته فى إنهاء "حروب أمريكا التى لا نهاية لها"، ‏وانتقد البيت الأبيض لرفع العقوبات عن إيران بينما تستعد واشنطن للتفاوض على اتفاق ‏نووى جديد.‏

 

قال ترامب فى كلمته بمؤتمر المحافظين منذ قليل: "لو أجرينا انتخابات نزيهة، لعقدنا صفقة مع إيران خلال الأسبوع الأول".‏‏

 

وفي وقت سابق قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذي يدير المؤتمر، ‏لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية ‏واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلاً وساحقًا".‏

 

وأضاف، "هذا لا يعنى أن كل لحظة من كل يوم كانت ممتعة، ما يعنيه هو أنه من منظور ‏السياسة، التزم ترامب بتنفيذ  قائمة الأشياء التي قال إنه سيفعلها

 

 


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