ترامب يهاجم بايدن: يريد العودة إلى أفغانستان ورفع عقوبات إيران

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، سياسات الرئيس الحالى، جو بايدن، مشيرا إلى أنه يريد العودة إلى أفغانستان بعد نجاحات إدارته فى إنهاء "حروب أمريكا التى لا نهاية لها"، وانتقد البيت الأبيض لرفع العقوبات عن إيران بينما تستعد واشنطن للتفاوض على اتفاق نووى جديد.
قال ترامب فى كلمته بمؤتمر المحافظين منذ قليل: "لو أجرينا انتخابات نزيهة، لعقدنا صفقة مع إيران خلال الأسبوع الأول".
وفي وقت سابق قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذي يدير المؤتمر، لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلاً وساحقًا".
وأضاف، "هذا لا يعنى أن كل لحظة من كل يوم كانت ممتعة، ما يعنيه هو أنه من منظور السياسة، التزم ترامب بتنفيذ قائمة الأشياء التي قال إنه سيفعلها
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