ترامب يجدد الثقة فى الجمهوريين: لا ننوى تأسيس حزب جديد

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كلمته في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في اورلاندو والذي يعتبر المرة الاولي التي يظهر فيها الرئيس السابق للإعلام منذ ترك البيت الأبيض يناير الماضي.

مازح ترامب الحاضرين قائلا: "هل افتقتدوني"، وأضاف ترامب: "انا هنا لأعلن أن مسيرتنا قد بدأت للتو ولن تنتهي.. لقد مررنا بالكثير وأمريكا ستصبح أقوي وأعظم من أي وقت مضي".

وقال ترامب: "لقد اجتمعنا اليوم للتحدث عن مستقبل بلادنا العظيمة خلال السنوات الأربع المقبلة وأعدكم اني ساقاتل إلى جانبكم كما فعلت دائما"، وأكد ترامب أنه لن يقوم بتأسيس حزب جديد قائلا: "لا توجد أحزاب جديدة لدينا الحزب الجمهوري الرائع"

وفي وقت سابق قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذي يدير المؤتمر، لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلاً وساحقًا".

وأضاف، "هذا لا يعنى أن كل لحظة من كل يوم كانت ممتعة، ما يعنيه هو أنه من منظور السياسة، التزم ترامب بتنفيذ قائمة الأشياء التي قال إنه سيفعلها"