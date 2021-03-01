اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة أموال من سيارة مواطن عقب خروجه من البنك بالبساتين

الإثنين، 01 مارس 2021 01:38 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة أموال من سيارة مواطن عقب خروجه من البنك بالبساتين كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، لسرقتهما مبلغا ماليا من أحد المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة، وسرقة المبلغ المالى المشار إليه من داخلها.

 

ومن خلال التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة المشار إليها، وتبين أنها مُستأجرة إلى (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنك  وكسر الزجاج" ، كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- جهاز ميكروويف - عدد 7 مراوح كهربائية – شاشة) بمسكنهما ، وإعترفا بشراء المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة ، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ،وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


رواد البنوك

تتبع المواطنين

سرقة حقيبة اموال

جريمة سرقة

البساتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة