بيانات الحكومة و7 مشروعات قوانين على مائدة اجتماعات اللجان النوعية اليوم

كتبت إيمان على

تشهد أروقة مجلس النواب، نشاط تشريعى مكثف باجتماعات اللجان النوعية اليوم الإثنين، بانعقاد 22 لجنة لمناقشة عدد من التشريعات والقضايا العالقة على مائدتهم.

وتستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة حساب ختامي موازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019/2020، وبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

وفى السياق ذاته، تواصل لجنة الشئون الاقتصادية نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنعقد لجنة العلاقات الخارجية لبحث خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة .

وتبحث لجنة الشئون العربية، خطة وزارة التجارة والصناعة من الاستفادة من الخامات الأولية فى مصر والدول العربية وتعظيم الاستفادة من قيمتها المضافة، بينما تدرس لجنة الشئون الأفريقية بيان الدكتورة نيفين عصام الدين جامع، وزير التجارة والصناعة فيما يخص الشأن الأفريقى، والذى استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 2 فبراير2021.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، خطة الشباب والرياضة لتفعيل مبادرة "اخلاقنا"، وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يزيد عن 10 اقتراحات، بشأن واستحداث الطرق وتطويرها، والنظر فى تحديث المقررات التعليمية وأوضاع المدارس بجانب إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بعد.

وتنظر لجنة القوى العاملة ، تقرير اللجنة للفصل التشريعى السابق عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وتناقش لجنة الصناعة بيان وزير قطاع الأعمال العام الذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 21 من يناير 2021 لمتابعة خطة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

بينما تطرح لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما ورد في بيان الحكومة الذي أدلت به وزيرة الهجرة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الإيضاحات على أرض الواقع، ورؤية الوزارة وخطتها لدعم وخدمة قطاع المشروعات، كما ستتابع أثر افتتاح مشروع الجمالية لإحياء الحرف التقليدية القديمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المنطقة بما يدعم قطاع المشروعات، على أن تكون جلسة اللجنة بحضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وقد سبق للجنة المشتركة مناقشته خلال الفصل التشريعي الأول ومع بداية الفصل التشريعي الثاني طلبت الحكومة استمرار نظره وذلك أعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة .

بينما تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ما ورد ببيان وزير الكهرباء الذي ألقاه امام المجلس بتاريخ 3/2/2021 ومناقشات النواب فيما يقع في اختصاص اللجنة بشأن تزويد المشروعات القومية للاستصلاح والاستزراع بالكهرباء، وما تم في هذا الشأن في المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.

وتستمر لجنة التعليم والبحث العلمى فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيرى".

بينما ستنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبدالفتاح رمضان وستون عضوًا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، وتستمع لجنة الإعلام والثقافة والآثار إلى اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للصحافة وما حققته من انجازات وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها.

وتنظر لجنة الشئون الصحية عدد من طلبات الإحاطة منها الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وموقف الوزارة من حل ازمة اثبات سبب الوفاة بفيروس الكورونا في شهادات الوفاة، وما أثير عن نقص الاكسجين في إحدى غرف الرعاية المركزة وغرف العزل لمرضى كورونا في المستشفى الحسينية المركزي، وارتفاع أسعار مستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وتتضمن اجتماعات اللجان، انعقاد لجنة النقل والمواصلات دراسة الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذى ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.

كما تنعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن منظومة الاتصالات، وأيضا لجنة الإسكان والمرافق لمناقشة طلبات إحاطة بشأن شبكة الصرف الصحى بعدد من محافظات الجمهورية وآخرى بشأن محطات مياه الشرب

وتناقش لجنة الشباب والرياضة آثار التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، وتستعرض لجنة حقوق الإنسان ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن